



COVID в Израиле: 776 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 778 421 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 января.



Уточняется, что было выявлено 776 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 415 пациентов.



На сегодняшний день, 121 пациент - в тяжелом состоянии, из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 134 человек.