Новости » Здоровье
COVID в Израиле: 1210 новых случаев
03.01.2023 10:47 Алина Груднева

COVID в Израиле: 1210 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 766 269 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 3 декабря.

Уточняется, что было выявлено 1210 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 755 пациентов.

На сегодняшний день, 143 пациента - в тяжелом состоянии, из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 055 человек.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы