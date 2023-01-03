



COVID в Израиле: 1210 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 766 269 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 3 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1210 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 755 пациентов.



На сегодняшний день, 143 пациента - в тяжелом состоянии, из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 055 человек.