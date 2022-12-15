



COVID: потеря вкуса или обоняния указывает на сильный иммунитет – исследование

Новое рецензируемое исследование, опубликованное на Plos One, показало, что потеря вкуса или обоняния во время инфекции COVID-19 является сильным прогностическим фактором для надежного иммунологического ответа.



По мере развития пандемии COVID-19 хемосенсорная дисфункция или нарушение обоняния и/или вкуса была идентифицирована как ключевой симптом коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV-2 и присутствовала в той или иной степени у 43 – 62% больных COVID-19.



Потеря обоняния обычно проявляется в начале заболевания COVID-19 и иногда может быть единственным индикатором того, что человек действительно болен, поскольку примерно у 20% пациентов могут не быть никаких симптомов, кроме ослабленного обоняния, что может помочь в обеспечении лечения.

Кроме того, как показывает исследование, может существовать связь между хемосенсорной дисфункцией и более легкой тяжестью заболевания.



Исследователи из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете под руководством доктора Овердевеста исследовали связь между серологическим ответом и потерей хемосенсорной чувствительности.



После обследования 306 пациентов, 64,1% из которых сообщили о дисфункции обоняния и вкуса, исследователи обнаружили, что шансы на развитие антител у них были в 1,98 раза выше.



Исследователи отметили, что дальнейшие исследования должны “изучить распространенность хемосенсорной дисфункции и серопозитивности среди лиц после вакцинации и лиц, инфицированных различными вариантами SARS-CoV-2”.



По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 90% населения мира в настоящее время имеет некоторую устойчивость к коронавирусу.

