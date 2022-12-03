



ВОЗ: 90% населения планеты имеют "определенный уровень" иммунитета к COVID

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 90% населения мира в настоящее время имеет некоторую устойчивость к коронавирусу.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.



"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определенный уровень иммунитета к Sars-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", - заявил он.



Однако, глава ВОЗ отметил: "Пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового вызывающего беспокойство варианта, который может вызвать значительную смертность".