Новости » Здоровье
ВОЗ: 90% населения планеты имеют "определенный уровень" иммунитета к COVID
03.12.2022 17:40 Ольга Белозерова

ВОЗ: 90% населения планеты имеют "определенный уровень" иммунитета к COVID

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 90% населения мира в настоящее время имеет некоторую устойчивость к коронавирусу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определенный уровень иммунитета к Sars-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", - заявил он. 

Однако, глава ВОЗ отметил: "Пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового вызывающего беспокойство варианта, который может вызвать значительную смертность". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы