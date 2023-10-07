



Что нужно есть, чтобы не болела спина

Боль в спине является распространенной проблемой, от которой страдают очень многие люди. Однако, по мнению врача, употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может облегчить симптомы боли.



Доктор Джефф Винтернхаймер опубликовал видео, в котором рассказывает, что черника - идеальная еда, если вы хотите избежать болей в спине. Врач объяснил, что содержание антиоксидантов и витаминов в єтих ягодах может помочь уменьшить воспаление, а также болезненные симптомы, пишет express.co.uk.



Винтернхаймер не единственный, кто поддерживает влияние черники на уменьшение боли: исследование, опубликованное в журнале Nutrients, также подтвердило это утверждение.



Результаты показали, что ежедневное употребление черники может уменьшить боль, скованность и трудности при выполнении повседневной деятельности у людей с остеоартритом.



Другое небольшое исследование показало, что черника может ускорить восстановление мышц после интенсивных упражнений на ноги, что приводит к уменьшению боли.



Кроме того, черника также может улучшить ваше здоровье за счет нейтрализации свободных радикалов, которые представляют собой нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки и увеличить риск хронических заболеваний.

Ранее физиотерапевт назвал позу для сна, которая может может негативно повлиять на ваше здоровье.



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