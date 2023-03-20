



Аллергия на арахис снизилась на 77% из-за его раннего введения в рацион детей

Новое исследование показало, что аллергия на арахис может быть снижена на 77%, если детей начинать кормить продуктами из арахиса в возрасте от четырех до шести месяцев.



Исследование проводилось под руководством профессора Грэма Робертса из Саутгемптонского биомедицинского исследовательского центра Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR), который находится в университетской больнице Саутгемптона (UHS) и университета Саутгемптона, и профессора Гидеона Лака из Королевского колледжа. Лондон, в сотрудничестве с сетью иммунологической толерантности (ITN) и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).



В исследовании использовались данные двух исследований, в которых участвовали как дети с высоким риском развития аллергии на арахис, так и дети с низким риском развития аллергии на арахис.



У большинства детей аллергия развивается к тому времени, когда им исполняется один год.



Смоделированный подход показал, что лучше всего вводить продукты из арахиса — предпочтительно арахисовое масло или другие продукты из арахиса, которыми маленькие дети не могут подавиться, а не целый или дробленый арахис — в возрасте от четырех до шести месяцев и в четыре месяца для детей с экземой.



Исследователи посоветовали матерям кормить грудью по крайней мере в течение первых шести месяцев жизни своего ребенка и вводить продукты с арахисом в течение вышеупомянутого временного окна.



Они обнаружили, что введение продуктов с арахисом в рацион всех детей к шести месяцам может снизить аллергию на арахис до 77% населения.

Для сравнения, отсрочка введения продуктов с арахисом до 12-месячного возраста приведет к снижению только на 33%.



Профессор Лэк отметил, что Израиль является примером того факта, что польза от введения продуктов с арахисом уменьшается по мере взросления младенцев.



"Польза от включения продуктов из арахиса в рацион детей уменьшается по мере их взросления. Это отражает опыт Израиля, культуры, в которой продукты с арахисом обычно вводят в рацион младенцев на раннем этапе, а аллергия на арахис встречается редко. Существует узкое окно возможностей для предотвращения развития аллергии. Введение продуктов с арахисом в возрасте от четырех до шести месяцев может существенно снизить количество детей, у которых развивается аллергия на арахис", — сказал Лак.



"В странах, где аллергия на арахис является проблемой общественного здравоохранения, медицинские работники должны помогать родителям вводить продукты с арахисом в рацион своих детей в возрасте от 4 до 6 месяцев", — заключили исследователи.

