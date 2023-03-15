



ХАМАС готовится к Рамадану

Палестинская вооруженная группировка ХАМАС заявила во вторник, что направила в Россию делегацию высокого уровня и провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



В интервью, опубликованном на веб-сайте ХАМАСа, Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа, сказал, что лидеры партий посетили Россию и встретились с Лавровым, и что этот визит стал отражением веса ХАМАСа среди крупных мировых держав.



«Руководство движения посетило Москву и встретилось с Сергеем Лавровым. Это был важный визит, который подчеркивает роль движения со многими глобальными игроками», — сказал Арури.



Он добавил, что «в ближайшие недели» ХАМАС может совершить еще одну международную поездку. Арури не уточнил, когда именно состоялся визит в Москву, сообщив лишь, что это произошло «недавно».



Комментируя израильские действия в отношении палестинцев в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан , Арури не удержался от угроз и заявил сказал, что «терпение движения на исходе».