



Лапид не знает, каким будет новое правительство

Политический обозреватель Амит Сегал считает, что нынешний премьер-министр Израиля Яир Лапид не знает, какое правительство сформируется после предстоящих выборов и надеется остаться на своем посту.



Об этом он написал в своей колонке для газеты Едиот Ахронот.



"Он убежден, что окажется в положении Бени Ганца в 2020 году, у которого под ногами постоянно роют туннели. Что оставляет ему, по-видимому, одну надежду: пережить в качестве временного премьер-министра еще одни выборы. Довольно мрачная перспектива", - пишет Сегал.



"Лапид убежден, что если он сдержит Нетаниягу на уровне 59 мандатов, каким-то образом будет сформировано другое правительство. Но какое именно? Он не делает вид, будто знает. "Как и нынешнее правительство", - сказал он на этой неделе, однако, есть одно отличие, и оно заключается в том, что Лапид действительно знал: коалиция перемен была запланирована еще до предыдущих выборов, теперь чертежная доска пуста", - добавил он.