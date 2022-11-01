



Хаос в Махане Мамлахти: наблюдателей на избирательных участков отправили домой



Портал Сругим сообщает о том, что наблюдатели на избирательных участках от Махане Мамлахти были отправлены домой в разгар дня выборов, после того, как не был найден "сертификат о назначении" для них. Наблюдателям сказали, что хотя они и пришли на работу, зарплату они не получат.



Каждая партия может направить наблюдателей на избирательные участки для мониторинга голосования и передачи информации о количестве избирателей, которая анализируется в штабах партий, чтобы знать, где стимулировать и поощрять голосование.



Наблюдатели на избирательных участков должны пройти определенную подготовку и распределяются на избирательные участки посменно с 07:00 утра до полудня и после полудня до окончания подсчета голосов около 23:00. Однако в Иерусалиме в течение дня несколько работников избирательных участков обнаружили, что у них нет сертификата, подтверждающего "назначение" на избирательные участки, и поэтому они не могут работать от имени партии.



Во второй половине дня координатор партии направил группе работников избирательных участков сообщение, которое, в частности, гласило: "Всем, кто не получил письмо о назначении и назначен на вечернюю/двойную смену - смена отменяется - не приходите на нее (если нет письма о назначении, оплата не будет получена)".



Партия позднее пояснила: "Вопрос находится в стадии расследования, и мы работаем над тем, чтобы разместить всех волонтеров государственного лагеря на различных избирательных участках по всей стране. После окончания дня выборов каждый случай будет рассмотрен индивидуально, и Махане Мамлахти найдет соответствующий механизм компенсации."