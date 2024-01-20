



Забастовка финнов остановит заводы по производству боеприпасов

Заводы по производству боеприпасов, которые отправляются в Украину, прекратят работать в Финляндии из-за забастовки.



Об этом сообщает местное информационное агентство Yle.



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Забастовка запланирована на первые числа февраля. Из-за нее "встанут" заводы компании Nammo.



Министерство обороны Финляндии уже успело заверить, что мероприятия никак не скажутся на поставках и количестве боеприпасов.