



За сутки Илон Маск потерял 12,6 млрд долларов

Вчера после того, как стало известно о неудачном запуске ракеты SpaceX Starship, акции Tesla пошли вниз. Аналитики Bloomberg подсчитали, сколько Маск потерял за сутки из-за идеального финансового шторма.



Потери составили значительные $12,6 миллиарда, но здесь сошлось сразу несколько факторов: на снижение стоимости акций Tesla (почти на 10% в моменте) падение Starship имело косвенный эффект, а подешевели они главным образом из-за негативного восприятия инвесторами очередного, уже шестого по счету снижения стоимости электромобилей компании. Масла в огонь подлили пользователи Twitter, которые не захотели продолжать платную подписку на Twitter Blue.



Убытки, понесенные Маском сейчас, стали рекордными с начала 2023 года. Впрочем, в списке самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index Маск продолжает сохранять второе место.



Его состояние на данный момент оценивается в $164 млрд. На первом месте Бернар Арно с состоянием $211 млрд.

