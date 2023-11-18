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Юань впервые в истории обогнал евро
18.11.2023 18:41 Алина Груднева

Юань впервые в истории обогнал евро

Китайский юань впервые в истории стал второй по величине валютой в мире, обогнав по стоимости евро.

По данным информационного агентства Reuters, доллар продолжает лидировать.

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Его доля в сентябре за месяц возросло с 83,95% до до 84,15%. Доля китайского юаня выросла с 4,82% до 5,8%, побив пятилетний рекорд.

Обратная ситуация наблюдается вокруг евро, чья доля на мировом рынке наоборот снизилась с 6,43% в августе до 5,43% в сентябре.

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