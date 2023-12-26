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Япония введет санкции против трех главарей ХАМАСа
26.12.2023 07:29 Алина Груднева

Япония введет санкции против трех главарей ХАМАСа

Правительство Японии нанесет удар финансовой машине террора, введя санкции против трех высокопоставленных членов ХАМАСа.

По данным Reuters, информацию об этом подтвердил главный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

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По его словам, активы троих членов ХАМАСа будут заморожены. Имена представителей террористической организации не раскрываются. По данным Токио, они причастны к массовым убийствам 7 октября.

Указанные лица в настоящее время имеют возможность "использовать средства для финансирования такой террористической деятельности".

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