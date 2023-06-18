



Утверждено строительство 4560 единиц жилья в Иудее и Самарии

Повестка дня Высшего совета планирования Иудеи и Самарии была опубликована в воскресенье. В повестке дня – одобрение более 45060 единиц жилья в различных общинах Иудеи и Самарии.



Опубликованные планы присоединятся к почти десяти тысячам единиц, опубликованных на предыдущем заседании Высшего планового совета.

Планы включают строительство 326 квартир в Неве-Цуфе, 228 квартир в Гиват-Зееве, 258 квартир в Бейтар-Илит, 340 квартир в Маале-Адумим, 381 квартир в Реваве, 343 квартир в Элькане, 287 квартир в Адоре и 196 квартир в Телеме.



Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал: “Строительный бум в Иудее и Самарии и во всех частях нашей страны продолжается. Как мы и обещали, сегодня мы продвигаем строительство еще тысяч новых единиц в Иудее и Самарии. Жители Иудеи и Самарии перестают быть гражданами второго сорта, и естественное развитие поселений находит отражение в строительстве и расширении”.



“Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта за их сотрудничество. Я также хотел бы поблагодарить сотрудников Администрации поселений в Министерстве обороны и Управления планирования за их напряженную и целеустремленную работу. Дай Б-г, мы продолжим развивать поселения и укреплять израильский контроль над территорией", – сказал министр.