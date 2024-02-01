



Universal Music удалит песни из TikTok

Universal Music собирается удалить свои миллионы песен из TikTok после срыва переговоров о выплатах.



Это означает, что социальная медиаплатформа больше не будет иметь доступа к песням таких исполнителей, как Тейлор Свифт, The Weeknd и Дрейк.



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Universal обвинила TikTok в "издевательствах" и заявила, что хочет платить за доступ к своему обширному каталогу лишь малую толику того, что платят другие социальные сети.



TikTok заявила, что Universal представляет "ложный нарратив и риторику".



Музыкальные компании получают роялти, когда их песни воспроизводятся на платформах потокового вещания и в социальных сетях.



Хотя TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, насчитывает более миллиарда пользователей, на него приходится всего 1% от общего дохода Universal, заявили представители лейбла.



В "открытом письме к сообществу исполнителей и авторов песен" Universal, контролирующая около трети мирового музыкального рынка, заявила, что "в конечном итоге TikTok пытается построить бизнес на основе музыки, не выплачивая за нее справедливую стоимость".



Universal заявила, что прекратит лицензировать свой контент для TikTok, когда 31 января истечет срок действия ее контракта.



В ответ на это TikTok заявила: "Печально и досадно, что Universal Music Group поставила собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен.

