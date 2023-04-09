



Toyota выпустит 10 новых электромобилей и планирует продать 1,5 млн к 2026 году

Toyota Motor представит 10 новых моделей, работающих на аккумуляторах, и планирует к 2026 году продавать 1,5 млн электромобилей в год, стремясь к быстрому росту на рынке, где ее уже давно обогнали конкуренты.



Крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на аккумуляторных электромобилях нового поколения, заявили руководители компании.



Toyota, включая ее люксовый бренд Lexus, в настоящее время имеет на рынке всего три аккумуляторные модели, и в прошлом году она продала менее 25 000 электромобилей по всему миру.



Ожидается, что к 2030 году электромобили составят более половины всего мирового производства автомобилей.



Удовлетворение этого спроса будет иметь решающее значение для компании Toyota, которая также заявила о намерении увеличить производство в США, где рост производства электромобилей опережает рост общего рынка.



Цель Toyota - продавать 1,5 млн автомобилей BEV в год в 2026 году - на 25% выше, чем 1,2 млн единиц с батарейным питанием, которые она должна была продавать к тому времени, согласно прогнозу S&P Global Mobility.



Toyota сообщила, что в первом квартале продажи в США упали почти на 9%. В то же время продажи General Motors выросли на 18%, чему способствовал повышенный спрос на электромобили.