



Торги на Тель-Авивской фондовой бирже закрыты повышением цен

Торги на Тель-Авивской фондовой бирже сегодня закрылись ростом цен. Индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,44%, а индекс Tel Aviv 125 вырос на 0,54%. Ежедневный оборот составил 2,04 миллиарда шекелей.



Цены упали в Европе и Нью-Йорке. В Лондоне индекс FTSE 100 упал примерно на 0,95%, а франкфуртский индекс DAX упал на 0,10%. В Нью-Йорке индекс Dow Jones 30 упал на 1,22%, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite упали на 0,90% и 1,05% соответственно.

