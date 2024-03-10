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США пригрозили санкциями крупнейшему австрийскому банку
10.03.2024 05:35 Алина Груднева

США пригрозили санкциями крупнейшему австрийскому банку

США пригрозили санкциями австрийскому банку Raiffeisen Bank из-за ведения им бизнеса в РФ.

По данным EUOberver, об этом сообщает американский минфин. 

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Министерство предупредило банк, что он будет отрезан от финансовой системы США, елси продолжит сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом.

Уточняется, что Raiffeisen в 2022 году пополнил российскую казну на €559 млн.

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