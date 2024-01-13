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США и Япония усилят санкции против РФ
13.01.2024 08:09 Алина Груднева

США и Япония усилят санкции против РФ

США и Япония намерены усилить санкционное давление на Россию из-за ее вторжения в Украину.

По данным информационного агентства Kyodo, об этом договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

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Также стороны пришли к согласию относительно того, что продолжат оказывать разностороннюю поддержку Украине.

Помимо прочего, Блинкен и Камикава обсудили эскалацию в Красном море и удары по объектам хути в Йемене. Среди тем также были война между Израилем и ХАМАСом и другие международные события.

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