



США и Япония усилят санкции против РФ

США и Япония намерены усилить санкционное давление на Россию из-за ее вторжения в Украину.



По данным информационного агентства Kyodo, об этом договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.



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Также стороны пришли к согласию относительно того, что продолжат оказывать разностороннюю поддержку Украине.



Помимо прочего, Блинкен и Камикава обсудили эскалацию в Красном море и удары по объектам хути в Йемене. Среди тем также были война между Израилем и ХАМАСом и другие международные события.