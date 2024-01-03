



Совет ЕС ввел санкции против алмазодобывающего гиганта РФ

В среду, 3 января, совет Европейского Союза внес в санкционный список компанию Алроса – российского алмазодобывающего гиганта, на которого приходится более 90% всей российской добычи алмазов, а также генерального директора компании Павла Мариничева.



Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.



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"Новые списки касаются ПАО "Алроса" – крупнейшей алмазодобывающей компании в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", – говорится в сообщении.



Данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства России, отмечается в сообщении.



Отметим, что запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международно скоординированного запрета на импорт алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного источника доходов.



С 2024 года в Европейском Союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирные украшения с бриллиантами, напоминает Корреспондент.net. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия планирует обходить санкции Евросоюза против ее алмазов.



В настоящее время в целом санкции ЕС против России охватывают почти 1950 физических и юридических лиц, чьи активы заморожены, а их владельцы – лишены возможности предоставлять услуги на территории Евросоюза.

