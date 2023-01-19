



Смотрич принял решение: зарплата большинства израильтян увеличится

По инициативе министра финансов Бецалеля Смотрича в Министерстве финансов было принято решение о том, что налоговые единицы будут выплачиваться родителям детей в возрасте до 18 лет, а не до возраста 12 лет, как установлено ныне действующими инструкциями.



До июньской зарплаты родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет не будут выплачиваться налоговыые единицы, таким образом, многие семьи фактически заплатят больший налог, чем в прошлом году. Однако, в рамках готовящегося закона о бюджете, будет принято решение о том, что предоставление баллов кредита будет применяться задним числом с января. Ожидается, что на данном этапе льгота будет действовать до декабря 2024 года, а общие расходы на эту льготу за два года составят около шести миллиардов шекелей.