



СМИ: Xiaomi и Honor возвращаются на российский рынок

Китайские технологические компании Xiaomi и Honor возобновляются набор сотрудников в российские офисы, несмотря на западные санкции против РФ из-за войны в Украине.



Об этом сообщают российские СМИ.



Официального подтверждения данной информации от компаний в настоящий момент нет.



По данным "Известий", оба техногиганта активно нанимают специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе. Утверждается, будто компании намерены начать работать в России напрямую, а не через посредников.



"У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России", — сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.