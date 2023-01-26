Новости » Экономика
СМИ: Xiaomi и Honor возвращаются на российский рынок
26.01.2023 18:36 Алина Груднева

СМИ: Xiaomi и Honor возвращаются на российский рынок

Китайские технологические компании Xiaomi и Honor возобновляются набор сотрудников в российские офисы, несмотря на западные санкции против РФ из-за войны в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Официального подтверждения данной информации от компаний в настоящий момент нет.

По данным "Известий", оба техногиганта активно нанимают специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе. Утверждается, будто компании намерены начать работать в России напрямую, а не через посредников.

"У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России", — сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы