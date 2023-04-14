



СМИ: Apple хочет перенести производство MacBook из Китая в Таиланд

Компания Apple ведет переговоры с поставщиками по производству MacBook в Таиланде. Таким образом, техногигант хочет расширить свои производственные мощности за пределами Китая, сообщает Reuters.



Источники СМИ сообщают, что участвующие в этих переговорах поставщики имеют производственные комплексы в Таиланде для других клиентов и обсуждают возможное производство компонентов и модулей для MacBook. Уже больше года Apple массово производит свои “умные” часы в Таиланде.



Apple и ее ключевые поставщики переносят производство из Китая, потому что в прошлом году жесткие ограничения по COVID-19 заставили остановиться крупнейший в стране завод iPhone Foxconn. Также в компании хотят избежать удара по своему бизнесу из-за напряженности между Пекином и Вашингтоном.



Издание Bloomberg писало, что Apple втрое увеличила производство iPhone в Индии — за последний финансовый год там выпустили смартфонов более чем на $7 миллиардов. Сейчас Apple производит около 7% своих iPhone в Индии, в 2021 году этот показатель составлял 1%.



