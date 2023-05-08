



Шортисты Nvidia потеряли более $5 млрд, в связи с ростом акций более чем на 90%

В этом году короткие продавцы акций Nvidia Corp потеряли $5,09 млрд, так как акции производителя чипов выросли более чем на 90%.



Акции Nvidia Corp занимают первое место в списке самых убыточных шортуемых акций в 2023 году, за ними следуют Apple и Tesla.



Шортисты акций Apple потеряли $4,47 млрд в 2023 году, в то время как акции компании выросли примерно на 30% за этот период. Шортисты Tesla потеряли $3,65 млрд за год, поскольку акции выросли примерно на 33%.



Короткие позиции по акциям Nvidia сократились на 7,04 млн акций, или на 18%, с начала года. В настоящее время доля коротких позиций составляет 1,32% от общего количества акций, что является самым низким показателем с октября 2022 года.