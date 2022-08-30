



Шекель резко слабеет после комментариев председателя ФРС США

Шекель очень резко слабеет сегодня после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, прозвучавших в пятницу. На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля упал на 2,10% по отношению к доллару по 3,328 шекеля за доллар и на 2,08% по отношению к евро по 3,320 шекеля за евро.



В пятницу Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,852% до 3,259 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был снижен на 0,869% до 3,252 шекеля за евро.



В пятницу, после закрытия валютных рынков в Израиле, Пауэлл всколыхнул рынки, сообщив о дальнейшем повышении процентных ставок. Он настаивал на том, что ФРС "решительно использует свои инструменты", и предупредил о "некоторых проблемах" в борьбе с растущей инфляцией. Федеральная резервная система США уже ввела последовательное повышение на 0,75% за последние два месяца — первое такое агрессивное повышение с 1990-х годов, и теперь аналитики ожидают еще три повышения до конца года на общую сумму около 1%. При этом ставки могут упасть следующей весной, если инфляция снизится.



Таким образом, разрыв в процентных ставках между долларом и шекелем увеличился, а рынки сильно упали после комментариев Пауэлла, вынуждая израильских институциональных инвесторов покупать иностранную валюту для хеджирования своих зарубежных позиций, с учетом того, что израильская валюта сегодня резко обесценивается.



На прошлой неделе Банк Израиля объявил о своем собственном агрессивном повышении ставки на 0,75%, подняв израильскую ставку до 2% и временно сократив разрыв процентной ставки с долларом.



После того, как израильская валюта сильно ослабла в первой половине года, до сегодняшнего дня шекель укрепился на 7% по отношению к доллару за последние два месяца и более чем на 10% по отношению к евро.

