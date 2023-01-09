



Шекель мог ослабнуть из-за нового правительства – анализ

В декабре шекель занял третье место среди самых слабых валют в мире, обогнав только аргентинское песо и российский рубль. Главный экономист Meitav Dash Алекс Забежинский считает, что “вместе с другими данными, возможно, причина в беспокойстве иностранных инвесторов о мерах, предпринятых новым правительством”.



В декабре шекель ослаб на 3% по отношению к доллару, а в целом за 2022 год израильская валюта по отношению к доллару ослабла на 13%. Шекель ослаб также и на 6% по отношению к евро в 2022 году. Забежинский добавляет, что в последнее время не только шекель значительно ослаб по отношению к доллару США, но и увеличилась маржа государственных долларовых облигаций Израиля по сравнению с эквивалентными государственными облигациями США.



Эксперт также отмечает, что слабость ощущается в других израильских инвестиционных каналах, таких как Тель-Авивская фондовая биржа TASE, которая в декабре показала худшие результаты по сравнению с зарубежными фондовыми рынками. За последний месяц индекс TA 125 упал на 2,4%.



В пятницу произошел скачок акций Уолл-стрит, в том числе индекса Nasdaq. Поскольку восходящий тренд акций продолжается, возникает вопрос, увидим ли мы возвращение сильного шекеля.



“Действительно вероятно, что мы увидим укрепление шекеля. Но могут сказаться и другие факторы, которые в последнее время влияли на курс валюты”, – прогнозирует экономист.