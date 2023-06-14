



Samsung внедряет дополнительный выходной для сотрудников в Южной Корее

Samsung предоставляет сотрудникам в Южной Корее один выходной в пятницу ежемесячно, пытаясь удержать талантливых работников, которые все больше ценят гибкий график работы, сообщает Bloomberg.



Начиная со следующей недели внезаводской персонал, работающий на полную ставку, сможет взять выходной в период, когда они получают заработную плату, – обычно это 21-я неделя.



Этот шаг Samsung последовал за местным конкурентом SK Hynix, который в прошлом году ввел подобную гибкую рабочую неделю, позволив сотрудникам брать выходной в одну пятницу в месяц, если они работают более 40 часов в неделю. Другие южнокорейские технологические компании, в том числе популярная социальная платформа Kakao, также ввели более гибкий график работы после пандемии.



Решение компании Samsung, в которой около половины из примерно 268 000 работников работают в Южной Корее, показывает, насколько сильно пандемия изменила способ работы людей – даже в стране с более консервативной культурой труда. Южнокорейцы являются одними из наиболее перегруженных работой в мире, отработав в 2021 году примерно на 200 часов больше, чем в среднем среди стран-членов ОЭСР.



