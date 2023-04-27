



Рыночная стоимость LVMH превысила $500 млрд - впервые в Европе

Рыночная стоимость LVMH превысила $500 млрд, став первой европейской компанией, достигшей этого рубежа благодаря стремительному росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению евро, пишет Bloomberg.



Это достижение произошло менее чем через две недели после того, как LVMH вошла в число 10 крупнейших компаний мира благодаря резкому росту продаж в первом квартале.



Растущая стоимость компании увеличила состояние самого богатого человека в мире Бернара Арно до $212 млрд.



Аналитики повышают свои целевые показатели по акциям LVMH на фоне резкого роста. Они видят возможности для дальнейшего роста, поскольку 30 из 36 аналитиков имеют рейтинг, эквивалентный покупке.



Эшли Уоллес из Bank of America Corp. считает, что в течение следующего года акции достигнут отметки в 1 000 евро.



"LVMH стоит слишком дешево, учитывая привлекательность сектора предметов роскоши, его сильный портфель брендов и лучшее в своем классе исполнение", - написала Уоллес.