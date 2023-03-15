



Работники о менеджменте Silicon Valley Bank: абсолютный идиотизм

Начались поиски тех, кто стал причиной краха банка Silicon Valley Bank, и технологический сектор указывает пальцем на генерального директора SVB Грега Беккера за то, что он позволил своей компании войти в историю как второй по величине банковский крах в США.



Один из сотрудников Silicon Valley Bank, попросивший об анонимности, чтобы говорить откровенно, был ошеломлен тем, как Беккер публично признал масштабы финансовых проблем банка, прежде чем в частном порядке заручиться необходимой финансовой поддержкой, чтобы пережить бурю.



Это послужило основой для паники, которая возникла, когда клиенты бросились забирать свои деньги.



"Это было абсолютным идиотизмом", - сказал в интервью CNN сотрудник, работающий в отделе управления активами Silicon Valley Bank. "Они вели себя очень прозрачно. Это полная противоположность тому, что вы обычно видите в скандале. Но их прозрачность и прямота сделали свое дело".



В прошлую среду вечером Беккер и его руководство заявили о надежде (но без твердых обязательств) привлечь капитал в размере $2,25 млрд, а также о продаже активов на сумму $21 млрд, что привело к убыткам в размере $1,8 млрд.



Эта новость вызвала волну страха по всей Силиконовой долине, где банк является ключевым кредитором технологических стартапов. Многие из них запаниковали, забрав 42 миллиарда долларов только в прошлый четверг, когда акции Silicon Valley Bank рухнули на 60%, согласно документам калифорнийских регуляторов.



"Люди просто в шоке от того, насколько глуп генеральный директор", - сказал инсайдер из Silicon Valley Bank. "Вы работаете в бизнесе 40 лет и говорите мне, что не можете привлечь 2 миллиарда долларов в частном порядке? Садитесь на самолет и летите в Кувейт, как все остальные, и отдайте им контроль над одной третью банка".



Silicon Valley Bank не ответил на просьбу о комментарии, но Беккер, как сообщается, извинился перед сотрудниками за сложившуюся ситуацию.