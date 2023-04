Продажа облигаций LVMH привлекла почти в 3 раза больший спрос

Инвесторы собрались на первую за три года продажу долговых обязательств LVMH, поскольку производитель предметов роскоши воспользовался крепкими квартальными результатами, а также более спокойной ситуацией на европейском кредитном рынке, пишет Bloomberg.



Спрос на продажу облигаций парижской компании, владеющей Christian Dior и Louis Vuitton, превысил €2,7 млрд (€2,95 млрд) на €1 млрд новых облигаций с погашением в 2025 году. Интерес достиг пика в 3,6 млрд евро во время маркетинга, прежде чем была установлена окончательная цена.



Эта продажа облигаций является первым выходом LVMH на глобальные долговые рынки с апреля 2020 года, когда компания продала долговые обязательства в связи с пандемией. Эта продажа произошла вскоре после огромной сделки в феврале 2020 года для поддержки приобретения Tiffany & Co.



Над сделкой работают Barclays Plc, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, Societe Generale SA и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.