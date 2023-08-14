



Правовая система на всех уровнях защищает монополии



Профессор Ярон Зелиха интервью Эли Ципори на радио "Галей Исраэль".



Профессор сказал: "В Европе существует закон, запрещающий монополиям устанавливать завышенные цены, и есть очень четкие правила, как определить, что такое завышенная прибыль. Израильский законодатель принял европейский закон и, чтобы исключить возможность его кривотолков, перевел европейский закон слово в слово. Если ты не монополия, ты можешь установить любую цену. Если ты монополия - появляется то, что называется “разумной прибылью” - 6-10%. Вы понимаете, что сто монополий в Израиле не выполняют этот закон и грубо его нарушают.



Понятно и то, что антимонопольное ведомство уклоняется от исполнения закона и в большинстве случаев совершенно нагло идет против этого закона. Около 7 лет назад мы подали коллективный иск с четкими данными о том, что прибыль монополий в два раза превышала прибыль, определяемую в Европе как запрещенная. После того как они 7 лет морочили нам голову в судах, незадолго до вынесения решения юридический советник правительства и глава антимонопольного управления представили заключение, призывающее суд интерпретировать закон так, чтобы он фактически не исполнялся в Израиле. Они в своем заключении предлагают проверять и сравнивать цену товаров только в очень редких случаях - то есть когда прибыли в два, в три раза больше “разумной” - этого недостаточно. Должно быть в 10, в 20 раз больше. И суд, БАГАЦ, принял эти рекомендации. Так, через семь лет после подачи коллективного иска к монополиям, БАГАЦ отверг претензии к монополистам - несмотря на существование подробнейшего закона, положения которого грубейшим образом нарушены. Согласно существующему закону, монополии должны были вернуть всю “чрезмерную прибыль” - ретроактивно, за последние семь лет



Как суд может выпотрошить содержимое закона, лишить его смысла при том, что намерение законодателя очень ясно? Закона, слово в слово заимствованного у Европы? На основании чего? Какой основной закон этот закон нарушил? Нас просто продали - юридический советник правительства, правовая система и БАГАЦ. Демократия начинается в супермаркете. Что это за демократия, в которой ты идешь в супермаркет, а там есть только "Осем" или только "Штраус"? С этого надо было начинать!"

