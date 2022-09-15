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Практически каждый десятый житель Тель-Авива - миллионер
15.09.2022 09:18 Александр Юзовский

Практически каждый десятый житель Тель-Авива - миллионер

Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг городов, в которых проживает большего всего миллионеров.

Тель-Авив оказался на втором месте рейтинга среди городов Ближнего востока.

Согласно информации, в Тель-Авиве насчитывается 42 400 миллионеров, если учесть население города в примерно 435 000 человек, то миллионером является практически каждый десятый житель.

В рейтинге самых "богатых" городов Ближнего Востока на первом месте оказался Дубай, на втором — Тель-Авив, а тройку лидеров замкнул Абу-Даби. Далее идет Доха и Эр-Рияд.

Если же говорить о рейтинге городов мира, то здесь по количеству миллионеров лидируют Нью-Йорк (345 600), Токио (304 900) и Сан-Франциско (276 400).

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