



Порт РФ Тамань может остановить экспорт газа из-за угрозы атак беспилотников

Экспортный терминал в российском порту Тамань в Краснодарском крае прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак беспилотниками, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



На долю этого порта приходится около 7,5% всего российского экспорта углеводородного сырья и около 20% – казахстанского. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в направлении Тамани.



Собеседники агентства уточнили, что решение принято после атак дронов на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы 31 мая. Кроме того, источники напоминают, что сжиженный углеводородный газ является наиболее взрывоопасным.



Участники рынка, по данным Reuters, планируют законсервировать перевалки на неопределенный срок и рассматривают другие маршруты поставок. Возможно, российские поставки будут переориентированы на Польшу, на внутренний рынок или на Китай.