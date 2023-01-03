



Муниципалитеты получат 32 млн шекелей на борьбу с изменением климата

Министерство охраны окружающей среды Израиля перечислит около 32 миллионов шекелей местным муниципалитетам по всей стране для борьбы с изменениями климата.



Новый министр охраны окружающей среды Идит Сильман провозгласила это началом новой эры, сообщает Jerusalem Post.



"Местные муниципалитеты - это рука министерства в борьбе за защиту окружающей среды", - заявила она, добавив, что они видят обязанность укреплять местные органы власти и предоставлять им необходимые ресурсы.



Сильман продолжила: "Благодаря нашей поддержке местные муниципалитеты помогут внести существенные изменения в борьбу с изменением климата, и мы укрепим отношения между ними и министерством охраны окружающей среды".



Средства пойдут на помощь в планировании способов подготовки к ущербу для здоровья, окружающей среды и экономики, вызванному изменением климата, на подготовку планов зеленых зон в городской среде, на запуск пилотных программ по посадке деревьев в определенных районах.



Будут также предприняты усилия по повышению осведомленности об ущербе от изменения климата, особенно среди населенных пунктов арабского сектора.



Еще одним важным шагом будет создание большего количества тени в общественных местах, а также сокращение выбросов парниковых газов и переход на экологически чистую энергию.