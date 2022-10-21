



Маск намерен уволить 75% сотрудников Twitter

Ожидается, что бизнесмен-миллиардер Илон Маск сократит 75% сотрудников Twitter, если он в конечном итоге купит его. The Washington Post сообщила в пятницу, что Маск сказал об этом в разговоре с потенциальными инвесторами. Это означает увольнение более 5600 сотрудников из примерно 7500 сотрудников, которые в настоящее время работают в Twitter.



К следующей пятнице ожидается окончательное закрытие сделки, по которой Маск заплатит 44 миллиарда долларов и купит Twitter. Сделка завершит длинную сагу о бизнесе и праве, которая началась с подачи предложения о покупке в апреле и продолжилась заявлением Маска в июле о том, что он отозвал его на том основании, что Twitter скрыл от него важную информацию о количестве фейковых аккаунтов и активных ботов в сети.



В ответ Twitter подал иск против Маска с требованием обязать его завершить предложенную им сделку. В прошлом месяце, перед открытием судебных слушаний по иску, Маск объявил, что согласен купить Twitter по цене, предложенной им в апреле.



The Washington Post сообщила, что руководство Twitter планировало сократить персонал, но этот план включал увольнение примерно 1875 сотрудников, что составляет четверть штата компании. Эти сокращения сэкономят компании около 800 миллионов долларов на зарплатах до следующего года. План Маска состоит в том, чтобы сократить в три раза больше сотрудников.



Сокращения персонала в таких масштабах должны вызвать у потенциальных инвесторов желание заключить сделку по покупке Twitter, потому что они указывают на более сильный денежный поток и более высокие шансы на прибыльность, но эксперты, опрошенные для статьи, утверждали, что сокращение персонала в масштабах, предложенных Маском может привести к повышенным рискам кибератак и публикации контента Offensive в социальной сети