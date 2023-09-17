



Мало снега: Горнолыжный курорт во французских Альпах закрывается навсегда

Горнолыжный курорт "Ла-Самбуи" в Сетенексе, Франция, навсегда закрыт для работы из-за отсутствия снега. Такое решение принял муниципальный совет города, который управляет курортом, в связи с сокращением горнолыжного сезона на курорте из-за глобального потепления, сообщает CNN.



Мэр Жак Далекс сообщил телеканалу, что эксплуатация курорта больше не выгодна. По словам Далекса, прошлой зимой снег выпал всего на четыре недели и даже в этот период его было недостаточно. Эту новость подтвердило сообщение на сайте "Ла-Самбуи".



Курорт расположен недалеко от Монблана во французских Альпах. Горнолыжный курорт работал с ежегодными убытками в 530 000 долларов. Стоимость эксплуатации трех подъемников составляет около 85 388 долларов в год. Муниципалитет принял решение демонтировать подъемники.



Курорт по-прежнему будет местом для пеших прогулок и других видов активного отдыха. Популярные летние развлечения включают скалолазание, пещерный дайвинг, пешие походы, полеты на параплане и катание на велосипедах.

