



Конец эпохи для гиганта электроники Toshiba

Компания Toshiba, некогда ставшая символом японского господства в области электроники и известная как Japan Inc, прекратила листинг, завершив свою 74-летнюю историю работы на токийской бирже.



Почему же одно из самых известных промышленных предприятий Японии пережило столь впечатляющее падение?



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Все началось в 2015 году, когда стало известно о нарушениях в бухгалтерском учете нескольких подразделений компании, причем многие из них касались высшего руководства.



В течение семи лет Toshiba завышала свою прибыль на 1,59 млрд долларов.



В 2020 году Toshiba обнаружила новые нарушения в бухгалтерском учете.



Также были выдвинуты обвинения, связанные с корпоративным управлением и тем, как принимались решения акционеров.



Расследование, проведенное в 2021 году, показало, что Toshiba вступила в сговор с министерством торговли Японии, которое рассматривало Toshiba как стратегический актив, чтобы подавить интересы иностранных инвесторов.



В то время эксперты говорили, что из-за этого иностранные инвесторы не решались вкладывать деньги в японские акции, и это стало проблемой не только Toshiba, но и всего японского фондового рынка.



В конце 2016 года Toshiba заявила, что возьмет на себя ответственность за несколько миллиардов долларов, связанных со строительством атомной электростанции, которую годом ранее купила американская компания Westinghouse Electric.



Через три месяца Westinghouse подала заявление о банкротстве, в результате чего Toshiba оказалась перед лицом краха своего ядерного бизнеса и обязательств на сумму более 6 млрд долларов.



Компания продала целый ряд предприятий, производство мобильных телефонов, медицинских систем, бытовой техники.



Затем компания была вынуждена выставить на продажу свое подразделение по производству микросхем Toshiba Memory - сделка была отложена на несколько месяцев из-за спора с одним из партнеров.



В конце 2017 года Toshiba удалось привлечь $5,4 млрд от зарубежных инвесторов, что помогло ей избежать принудительного делистинга.



Но это означало, что акционеры-активисты получили больше прав на управление компанией.



После долгих споров о том, стоит ли разделять компанию на мелкие предприятия, Toshiba создала комитет, который изучил возможность ее приватизации.



В июне 2022 года Toshiba получила восемь предложений о покупке.



В начале этого года компания подтвердила, что будет приобретена группой японских инвесторов во главе с государственным фондом Japan Investment Corp (JIC) за 14 миллиардов долларов.



Пока неясно, как новые владельцы планируют преобразовать Toshiba, но уходящий председатель совета директоров заявил, что основное внимание будет уделено высокодоходным цифровым услугам.

