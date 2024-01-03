



Компания BIRD инвестирует 9,75 млн долларов чистую энергетику

На этой неделе компания BIRD Energy объявила об инвестировании 9,75 миллиона долларов в совместные американо-израильские проекты в области чистой энергетики. Проекты затрагивают различные области, включая сокращение выбросов углекислого газа, солнечную энергию, хранение энергии, тепловую энергию и энергоэффективность.



Фонд промышленных исследований и разработок Израиля и США (BIRD) курирует ряд других программ НИОКР, включая гранты, национальную безопасность и кибертехнологии.



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Грант был выделен после встречи в конце ноября между Министерством энергетики США, Министерством энергетики Израиля и Управлением инноваций Израиля, которые совместно отбирали проекты.

