



Кирьят-Гат предоставляет Intel возможность расширения

Подкомитет Национальной комиссии по планированию и строительству утвердил поправки к наброску плана района Кирьят-Гат.



Как сообщает издание Globes, новый план, с поправками, позволяет выделить дополнительные 1600 дунамов земли для промышленных целей и предоставляет компании Intel возможность расширения в городе.



Intel в настоящее время имеет один действующий завод в Кирьят-Гате и строит еще один. Однако, на фоне ситуации с нехваткой чипов, компания также ищет места для строительства дополнительных заводов.



По имеющейся у Globes информации, Израиль является одним из вариантов для строительства нового завода, который рассматривают в Intel.



В то же время, издание отмечает, что хотя в план Кирьят-Гата были внесены изменения, уверенности в том, что Intel решит построить свой третий завод в Израиле, нет.