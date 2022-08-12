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Кирьят-Гат предоставляет Intel возможность расширения
12.08.2022 14:13 Ольга Белозерова

Кирьят-Гат предоставляет Intel возможность расширения

Подкомитет Национальной комиссии по планированию и строительству утвердил поправки к наброску плана района Кирьят-Гат.

Как сообщает издание Globes, новый план, с поправками, позволяет выделить дополнительные 1600 дунамов земли для промышленных целей и предоставляет компании Intel возможность расширения в городе.

Intel в настоящее время имеет один действующий завод в Кирьят-Гате и строит еще один. Однако, на фоне ситуации с нехваткой чипов, компания также ищет места для строительства дополнительных заводов.

По имеющейся у Globes информации, Израиль является одним из вариантов для строительства нового завода, который рассматривают в Intel.

В то же время, издание отмечает, что хотя в план Кирьят-Гата были внесены изменения, уверенности в том, что Intel решит построить свой третий завод в Израиле, нет. 

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