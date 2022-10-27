



Казахстан будет экспортировать уран в обход России

Казатомпром, крупнейший в мире производитель урана, стремится увеличить пропускную способность своего альтернативного маршрута доставки в обход России, чтобы снизить риски потенциальных санкций, пишет информационное агентство Reuters.



Казахстан, не имеющий выхода к морю, традиционно отправлял большую часть своих основных экспортных товаров, таких как нефть, через Россию. Казатомпром заявил, что в течение третьего квартала отправлял продукцию через российский порт Санкт-Петербург без проблем.



"Однако Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТК), который компания успешно использует в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, помогает снизить риск недоступности основного маршрута по какой-либо причине", — говорится в сообщении.



Маршрут проходит из Казахстана через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Грузию, откуда продукция может отгружаться через порты Черного моря.