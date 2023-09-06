



Госконтролер: борьба с дороговизной жизни – один из приоритетов правительства

Государственный контролер Матаниягу Энгельман выступил на конференции Ассоциации городских контролеров Израиля в Эйлате, коснувшись проблемы дороговизны жизни в Израиле.



"Дороговизна жизни в Израиле зашкаливает, и в сочетании с высокой учетной ставкой, это ощутимо ухудшает финансовое положение семей в Израиле. Всего десять дней назад было опубликовано, что Израиль занял первое место по дороговизне жизни среди стран ОЭСР", - цитирует его слова пресс-служба Управления госконтролера.



По словам Энгельмана, после праздников он планирует опубликовать несколько отчетов по поводу дороговизны жизни, особенно в продовольственной сфере, а также в сферах жилья и стимулирования конкуренции в различных секторах экономики.



"Управление государственного контролера проверило действия правительства по борьбе с дороговизной жизни и выявило множество серьезных проблем. Борьба с дороговизной жизни должна стать одним из главных приоритетов правительства", - добавил он.



В будущих отчетах будут включены такие разделы, как:

Готовность правительственных органов и Банка Израиля к инфляции.

Регулирование цен в продовольственной сфере.

База данных кредитования, цель которой была увеличить конкуренцию в банковской системе и на рынке кредитования.

Вопросы, связанные с деятельностью морских портов Израиля, которые обеспечивают 99% всего импорта и экспорта израильской продукции.

"Стоит отметить, что в последнее время уровень цен в Израиле в терминах покупательной способности был на 27% выше по сравнению со странами ОЭСР. В продовольственной сфере разница в ценах была еще выше: цены на продукты в Израиле были на 37% выше по сравнению со странами ОЭСР и на 51% выше по сравнению со странами Европейского Союза. Управление госконтролера активно занимается стратегическими рисками, государственными проблемами и госуслугами с точки зрения граждан. Поэтому я решил год назад проверить дееспособность правительства в вышеперечисленных сферах, и как уже было сказано, мы опубликуем наши выводы после праздников", - резюмировал он.