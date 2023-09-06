Госконтролер: борьба с дороговизной жизни – один из приоритетов правительства
Государственный контролер Матаниягу Энгельман выступил на конференции Ассоциации городских контролеров Израиля в Эйлате, коснувшись проблемы дороговизны жизни в Израиле.
"Дороговизна жизни в Израиле зашкаливает, и в сочетании с высокой учетной ставкой, это ощутимо ухудшает финансовое положение семей в Израиле. Всего десять дней назад было опубликовано, что Израиль занял первое место по дороговизне жизни среди стран ОЭСР", - цитирует его слова пресс-служба Управления госконтролера.
По словам Энгельмана, после праздников он планирует опубликовать несколько отчетов по поводу дороговизны жизни, особенно в продовольственной сфере, а также в сферах жилья и стимулирования конкуренции в различных секторах экономики.
"Управление государственного контролера проверило действия правительства по борьбе с дороговизной жизни и выявило множество серьезных проблем. Борьба с дороговизной жизни должна стать одним из главных приоритетов правительства", - добавил он.
В будущих отчетах будут включены такие разделы, как:
- Готовность правительственных органов и Банка Израиля к инфляции.
- Регулирование цен в продовольственной сфере.
- База данных кредитования, цель которой была увеличить конкуренцию в банковской системе и на рынке кредитования.
- Вопросы, связанные с деятельностью морских портов Израиля, которые обеспечивают 99% всего импорта и экспорта израильской продукции.