



Германия готова использовать свои АЭС

Германия готова использовать свои АЭС в случае необходимости...



Министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия будет лучше готова к следующей зиме, когда речь идет об энергетике, поскольку она будет иметь больше доступных газовых ресурсов.



"Главной проблемой для снабжения электроэнергией является выход из строя АЭС во Франции", – сказал Роберт Хабек, добавив, что Германия готова использовать свои АЭС в случае необходимости.



"Следующей зимой у нас будет другая ситуация: у нас будут дополнительные газовые мощности. Я не знаю, какой будет ситуация во Франции, но с точки зрения количества запасов газа у нас будет точно лучшее положение", – резюмировал он.