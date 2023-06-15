



Германия будет ежегодно выплачивать $1,4 миллиарда репараций жертвам Холокоста

В начале мая Стюарт Айзенштат начал ежегодные переговоры с правительством Германии о возмещении ущерба примерно 240 000 оставшихся в живых жертв Холокоста по всему миру.



Айзенштат является специальным переговорщиком на Конференции по материальным претензиям евреев к Германии с 2009 года. Компенсационный пакет, который он помог обеспечить для Claims Conference, – более 1,4 миллиарда долларов – стал самой крупной суммой, согласованной за один год с тех пор, как Германия начала выплачивать репарации более семи десятилетий назад. Эта цифра отражает то, что хотя число выживших в Холокосте сокращается с каждым годом, потребности оставшихся в живых растут с возрастом.



Часть из 1,4 миллиарда долларов, которые Германия согласилась внести, будет выплачена непосредственно выжившим; основную долю будут финансировать на службы социального обеспечения, такие как уход на дому и продовольственные наборы, которыми занимаются около 300 агентств в 83 странах. Германия также согласилась увеличить финансирование образовательных программ о Холокосте.



“Возможно, это самая продуктивная сессия, которую мы когда-либо проводили”, – говорит Айзенштат. “И тот факт, что это произошло почти через 80 лет после войны, является свидетельством неустанного стремления Claims Conference к справедливости и партнерству, которое у нас было с правительством Германии”.



Ожидается, что в следующем году общая прямая компенсация оставшимся в живых достигнет 535 миллионов долларов, в основном это будут выплаты в виде пенсий оставшимся в живых. Более 128 000 оставшихся в живых могут рассчитывать на получение по 1250 евро каждый в 2024 году, и эта сумма будет увеличиваться на 50 евро каждый год до 2027 года.



Еще одна категория помощи резко возросла за последние два десятилетия – социальные услуги. В 2023 году 120 000 выживших получили уход на дому, медицинский транспорт и другие формы поддержки через еврейские социальные службы.



“Выжившие становятся все более слабыми, и им требуется больше часов ухода и больше помощи”, – объясняет Рубен Ротман, президент и генеральный директор Сети еврейских агентств социального обслуживания.



Агентства, представленные группой Ротмана, отслеживают не только услуги, которые они предоставили пострадавшим, но и неудовлетворенные потребности. Таким образом, если пострадавшему требовалось 20 часов ухода, но он получил только 12 часов из-за нехватки финансирования, пробел будет зарегистрирован в данных, собранных Claims Conference.



“Каждый год Claims Conference возвращается в Германию и собирает неудовлетворенные потребности всех организаций, которые финансирует, и приводит доводы в пользу увеличения. И в целом в этом году эти переговоры прошли весьма успешно”, – сообщил Ротман.



Германия также согласилась продолжать увеличивать финансирование просвещения по вопросам Холокоста во всем мире, предоставив Claims Conference около 150 миллионов долларов на образовательные программы в течение следующих четырех лет. Согласно опросу, проведенному в 2018 году Claims Conference, почти половина взрослых американцев не могла назвать ни одного концлагеря, а почти треть полагала, что число еврейских жертв намного меньше, чем 6 миллионов убитых.



Образовательный бюджет Claims Conference помог оплатить, например, производство “Сынов Саула”, венгерского фильма 2015 года, получившего “Оскар” как лучший иностранный фильм, действие которого происходит в концентрационном лагере Освенцим.



В этом году Claims Conference планирует опубликовать самый полный демографический отчет о выживших за всю историю, в котором подробно описывается, где они живут, с разбивкой по странам и городам.