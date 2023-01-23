



Где россияне хранят валюту

1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 трлн руб., или 21 процент от всех вкладов населения. При этом в российских банках к этому времени хранилось 3,5 трлн руб., или 42 процента от всех вкладов в валюте. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России.



По данным ЦБ, в декабре 2022 года в иностранных банках россияне хранили 5 трлн руб. На эту сумму приходится 12,4 процента всех вкладов в России и 58 процентов всех вкладов в валюте.



При этом на 1 февраля 2022 года в российских банках находилось 7 трлн руб. вкладов (75 процентов валютных сбережений на тот момент), в иностранных — 2,4 трлн руб. (25 процента).



Как отмечают СМИ, на фоне санкций значимого сокращения валютных сбережений не зафиксировано. К 1 февраля 2022 года россияне хранили 9,4 трлн руб. валютных сбережений, к 1 декабря 2022 — 8,4 трлн руб.



К началу лета 2022-го объем валютных вкладов сократился до 6,1 трлн руб., но после увеличения ЦБ лимита на перевод валюты за границу в июле общий объем валютных сбережений вырос на 1,5 трлн руб.



По оценкам экспертов, отток средств в иностранные банки вызван реакцией узкого круга состоятельных россиян на политическую обстановку в стране и мире.



Состоятельные вкладчики активно выводили валюту в иностранные банки во втором полугодии 2022 года, отмечают они.