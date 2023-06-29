



FTX планирует перезапуск криптобиржи и ведет переговоры

Обанкротившаяся FTX продолжает усилия по возрождению своей флагманской международной криптовалютной биржи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора FTX Джона Рэя.



По словам Рэя, компания "начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке биржи FTX.com".



По данным газеты, компания ведет переговоры с инвесторами о поддержке потенциального перезапуска биржи FTX.com через такие структуры, как совместное предприятие.