Новости » Экономика
криптовалюта
29.06.2023 17:57 Наталья Богинская

FTX планирует перезапуск криптобиржи и ведет переговоры

Обанкротившаяся FTX продолжает усилия по возрождению своей флагманской международной криптовалютной биржи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора FTX  Джона Рэя.

По словам Рэя, компания "начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке биржи FTX.com".

По данным газеты, компания ведет переговоры с инвесторами о поддержке потенциального перезапуска биржи FTX.com через такие структуры, как совместное предприятие.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы