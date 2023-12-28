ФРГ заблокировала активы РФ на более чем 4 млрд евро
В Германии заблокировали российские активы на более чем четыре миллиарда евро.
По данным "Укринформ", об этом сообщил представитель пресс-службы немецкого минфина Ноджинан Ниминде-Дундаденгар.
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"В Германии в связи с российской захватнической войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – сообщил он.
По словам министра, речь идет, в том числе, об экономических ресурсах отдельных персон и деньгах российского центробанка.