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ФРГ заблокировала активы РФ на более чем 4 млрд евро
28.12.2023 21:04 Алина Груднева

ФРГ заблокировала активы РФ на более чем 4 млрд евро

В Германии заблокировали российские активы на более чем четыре миллиарда евро.

По данным "Укринформ", об этом сообщил представитель пресс-службы немецкого минфина Ноджинан Ниминде-Дундаденгар.

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"В Германии в связи с российской захватнической войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – сообщил он.

По словам министра, речь идет, в том числе, об экономических ресурсах отдельных персон и деньгах российского центробанка.

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