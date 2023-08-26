



Франция потратит 200 миллионов евро на уничтожение вина

Французское правительство выделит 200 миллионов евро на уничтожение излишков вина и поддержку производителей, пишет BBC.



Это происходит на фоне целого комплекса проблем отрасли, в том числе падения спроса на вино, поскольку все больше людей пьют крафтовое пиво.



Перепроизводство и кризис стоимости жизни также бьют по отрасли.



Большая часть из 200 миллионов евро будет использована для покупки излишних запасов, а алкоголь будет продан для применения в таких товарах, как дезинфицирующее средство для рук, чистящие средства и парфюмерия.



В стремлении сократить перепроизводство виноградарям также будут предоставлены деньги для перехода на другие продукты, такие как оливки.



Направляя деньги в отрасль, французское правительство стремится остановить "обвал цен… чтобы виноделы снова могли найти источники дохода", заявил министр сельского хозяйства Марк Фесно.



Несмотря на финансовую помощь - первоначальный фонд ЕС в размере 160 миллионов евро, который французское правительство увеличило до 200 миллионов евро - винодельческой отрасли необходимо "смотреть в будущее, думать об изменениях в потреблении... и адаптироваться", добавил он.



Данные Европейской комиссии за июнь года показывают, что потребление вина упало на 7% в Италии, на 10% в Испании, на 15% во Франции, на 22% в Германии и на 34% в Португалии, в то время как производство вина выросло на 4%.

