Фармацевтические и игровые компании - лидеры слияний и поглощений на $20 млрд

Глобальная активность в сфере слияний и поглощений готовится к весеннему возрождению: с выходных были заключены потенциальные сделки на более чем $20 млрд, пишет Bloomberg.



Последнюю волну возглавляет Merck & Co., которая в воскресенье согласилась купить Prometheus Biosciences Inc. примерно за $10,8 млрд.



Бурно развивающийся рынок видеоигр продолжает привлекать внимание к некоторым громким сделкам. Sega Sammy Holdings Inc., создатель игры Sonic the Hedgehog, объявила в понедельник о предложении купить Rovio Entertainment Oyj примерно за 706 млн евро ($776 млн).



Объем сделок в этом году снизился на 47% и составил $687 млрд. Однако сейчас участники сделок могут начать отвоевывать значимые позиции по мере улучшения настроения инвесторов и условий на рынках финансирования после мартовского мини-банковского кризиса.