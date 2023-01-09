



Заправка электрокаров оказались дороже при поездках на дальние расстояния

Электромобили могут быть менее выгодными на дальних расстояниях, чем их бензиновые и дизельные эквиваленты.



Об этом сообщает The Daily Mail.



Аналитики выяснили, что зарядка электрокара может обойтись в три раза дороже, чем заправка ископаемым топливом из-за дороговизны электроэнергии.



Так, полная зарядка нового Kia Niro EV в британской сети Osprey обойдется 51,19 фунт стерлингов для заявленного расчетного диапазона в 285 миль.



Заправить новый гибридный бензиновый вариант Niro обойдется в 64,70 фунтов стерлингов при текущей средней цене на бензин в Великобритании в 1,54 фунта стерлингов за литр, зато этот автомобиль сможет проехать более чем в два раза больше расстояния, чем его электрический аналог, что делает его более дешевым в обслуживании на дальнее расстояние.



По словам аналитиков, сравнение электрокара VW ID.3 с дизельным Golf 2.0 TDI 115 дает аналогичный результат.

