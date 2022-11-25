



El Al приблизилась к докризисной прибыли в третьем квартале

Флагманский израильский авиаперевозчик El Al представил еще одно свидетельство тенденции восстановления своей деятельности: прибыль до налогообложения в третьем квартале составила 68 миллионов долларов. Операционная выручка в третьем квартале достигла 626 млн долларов по сравнению с уровнем в 647 млн ​​долларов за тот же докризисный период.



В отчете говорится, что бизнес выиграл не только от летнего сезона, но и от отмены ограничений на поездки и обязательного ношения масок и тестирования на Covid в Израиле.



Авиакомпания заявляет, что ей еще предстоит вернуться к полному объему деятельности, и текущий уровень составляет около 72% от докризисного показателя.



El Al объясняет это отчасти более медленным повторным вводом экипажей в состав флота по сравнению с уровнем спроса. До пандемии авиакомпания эксплуатировала 43 самолета, а текущий средний показатель составляет 38 самолетов.



El Al заявляет, что планирует повторно задействовать большую часть своих самолетов в следующем году.



El Al говорит, что, несмотря на продолжающееся подавление активности, ситуация со спросом и повышение тарифов позволили его доходам почти вернуться к показателям до пандемии.

